دراسة بحثية: سياسات منع التدخين أنقذت ملايين الأرواح

أفادت دراسة بحثية حديثة بأن الإجراءات المتخذة ضد التدخين مثل منع إعلانات السجائر والتدخين فى الأماكن العامة، فضلا عن فرض ضرائب عالية على منتجات التبغ، يمكنها أن تمنع وفاة عشرات الملايين من الأشخاص فى أنحاء العالم.

وقيمت الدراسة التى نشرت فى دورية الصحة العامة الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا، الآثار الخاصة بالسياسات المناهضة للتدخين والتى تبنتها 41 دولة، من بينها نامبيبا ومدغشقر.

واكتشفت الدراسة أنه بين عامى 2007 و2010، أسهمت الإجراءات مثل منع التدخين والإعلان عن التدخين والاهم فرض ضرائب عالية على التبغ، قد أنقذت بالفعل الكثير من الأرواح.

وبحلول عام 2050، فأن تلك السياسات سوف تمنع المزيد من الوفيات المتعلقة بالتدخين والنتيجة إقلاع 15 مليون مدخن عن هذه العادة السيئة.

وكتب ديفيد ليفى، كبير واضعى الدراسة من المركز الطبى لجامعة جورج تاون الامريكية فى العاصمة واشنطن، أنه إذا ما استمر هذا التقدم، فأنه يمكن تجنب عشرات الملايين من حالات الوفيات المرتبطة بالتدخين.وفى جنوب أفريقيا، فرضت السلطات ضرائب عالية على التبغ تقوم بتعديلها سنويا.

وجاء فى الخدمة الصحية الإخبارية على الانترنت فى جنوب أفريقيا /هيلث – أي/ أن بحث منظمة الصحة العالمية اكتشف أن حظر التدخين فى الأماكن العامة يمكن أن يمنع وفاة 5ر2 مليون شخص.

ويتوقع أن تقوم جنوب أفريقيا بتوسيع دائرة منع التدخين فى الأماكن العامة بحلول نهاية هذا العام. ووفقا لاقتراح من جانب وزير الصحة آرون موتسوالد، فأن الحظر سيشمل منع التدخين فى أماكن الأكل فى الهواء الطلق، فضلا عن مناطق مثل الشواطئ والملاعب الرياضية.

يذكر أن ستة ملايين شخص يموتون كل عام من التدخين ويتوقع أن يصل العدد إلى ثمانية ملايين بحلول عام 2030، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفى جنوب أفريقيا يموت 44 ألف شخص سنويا بسبب التدخين.