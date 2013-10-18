"حماس" تتعهد بتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

تعهدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.مؤكدة أن هذه القضية ستبقى على رأس أولوياتها.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي اليوم في الذكرى السنوية الثانية على صفقة "وفاء الأحرار": "سنعمل جاهدين وبالوسائل كافة على تبييض سجون الاحتلال، ولن يهدأ لنا بال حتى تحرير آخر أسير فلسطيني وعربي".

وتحل اليوم الذكرى السنوية الثانية لصفقة "وفاء الأحرار" التي وقعتها حماس وإسرائيل برعاية مصرية في 18 أكتوبر2011 واستطاعت بموجبها المقاومة الفلسطينية من فك أسر أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأكدت حماس، أن المقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار الإستراتيجي القادر على ردع الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والأقصى والمقدسات وتحرير الأسرى.

وشددت على أن رجال المقاومة الذين صنعوا "الوهم المتبدد" و"وفاء الأحرار" قادرون اليوم على ردع الاحتلال وزلزلة كيانه.

ووجهت "حماس" التحية للأسرى في سجون الاحتلال "الذين يسطرون أروع أمثلة الصمود والتحدي لجرائم الاحتلال وإرهاب سجانيه"، وحذرت الاحتلال من مغبة جرائمه ضدهم وحملته المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعت الحركة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة تضامنهم مع الأسرى ودعم صمودهم، موجهة الدعوة للمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الأسرى في سجونه وإمعانه في التضييق على الأسرى النواب والمرضى، وإلى الضغط عليه للإفراج الفوري عنهم.

ووفقا لاحصاءات فلسطينية، يقبع في سجون الاحتلال حاليا 5200 أسير فلسطيني موزعين على 17 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف في ظل ظروف لاإنسانية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية المرعية في هذا الشأن.