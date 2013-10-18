"الخارجية" تجري اتصالات مع السلطات الليبية لإطلاق سراح السائقين المحتجزين في إجدابيا

كتب : أ ش أ الجمعة 18-10-2013 21:23

صرّح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - تعليقا على قيام أفراد من إحدى المليشيات المسلحة بالتحفظ على مجموعة من الشاحنات يقودها سائقون مصريون فى منطقة إجدابيا الليبية - بأن سفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر قام على الفور بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية وشيوخ القبائل في إجدابيا.

وقال عبدالعاطي، في تصريح صحفي اليوم، إن السلطات الليبية وشيوخ القبائل الذين أجرى السفير أبو بكر الاتصالات معهم قد وعدوه بسرعة

التحرك لتأمين حياة السائقين المصريين وإطلاق سراحهم.

وكانت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، أدانت قيام ميليشيات ليبية باحتجاز 20 سائقًا مصريًا بمنطقة إجدابيا بالقرب من بنغازى ومنعهم من مغادرة الأراضي الليبية.

وقالت المنظمة، في بيان لها "يبدو أن عملية احتجاز السائقين، الذين من الواضح أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، تدخل في إطار عملية ابتزاز تمارسها هذه المليشيات ويجب على السلطات المصرية الانتباه لذلك".

ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى التدخل الفوري لعودة السائقين المصريين وإحكام سيطرتها على مثل هذه المليشيات حتى لا تؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين.