سويسرا تتلف مليون قرص من دواء مزيف قبل تصديره إلى مصر

كتب : وكالات الجمعة 18-10-2013 18:43

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم، إتلاف مليون حبة دواء مزيفة لعقار "زاناكس" المخصص لعلاج القلق والتوتر النفسي الحاد، تم التعرف عليها في مطار مدينة زيوريخ الدولي شمال شرقي البلاد، قبل استكمال رحلة الشحنة من الصين إلى مطار القاهرة الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن البيان الصادر عن الوكالة السويسرية للرقابة على المنتجات الدوائية من مقرها في العاصمة برن، قال: "إن التعاون الجيد بين سلطات الجمارك السويسرية مكنها من الكشف عن تفاصيل تلك الحمولة الهائلة من الأدوية المزيفة التي تزن قرابة 400 كيلو جرام وتحمل علامة تجارية غير صحيحة لهذا الدواء المسجل رسميًا من إنتاج شركة (فايزر)، وأن التحاليل العشوائية لعينات من تلك الأقراص تبين خلوها من أي مادة فعالة طبيًا، وتم إتلافها على الفور بعد إبلاغ السلطات المعنية في كل من مصر والصين".

الجدير بالذكر أن الوكالة السويسرية للرقابة على المنتجات الدوائية هي الجهة الرسمية المعتمدة من قبل السلطات للتصريح بتداول العقارات الطبية والكشف على شحنات الدواء سواء الصادرة أو الواردة أو التي تعبر الأراضي السويسرية من دول المنشأ إلى المقصد.