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«7 أيام في صور».. هزيمة مصر أمام غانا واحتفالات العيد ومسيرات جمعة «كشف الحساب»

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«7 أيام في صور».. هزيمة مصر أمام غانا واحتفالات العيد ومسيرات جمعة «كشف الحساب» «7 أيام في صور».. هزيمة مصر أمام غانا واحتفالات العيد ومسيرات جمعة «كشف الحساب»

شهد الأسبوع المُنصرم أحداثًا عديدة جاءت على رأسها الهزيمة المفجعة التي منّي بها المصري أمام نظيره الغاني بستة أهداف مقابل هدف، في مباراة ذهاب الجولة الحاسمة بتصفيات كأس العالم 2014، ما تسبب في حالة إحباط وحزن خيمت على الشعب المصري في أول أيام عيد الأضحى.

وعالميًا، شهد الأسبوع الماضي وقوف مليون ونصف مليون حاج على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

وشهد الأسبوع أيضًا احتفالات عيد الأضحى، بدءًا بصلاة العيد وامتلاء الساحات بالمصلين، فيما عدا ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة ومصطفى محمود، كما امتلأت المنتزهات والحدائق العامة ودور السينما، ولم تخل الشوارع من ظاهرة التحرش بالفتيات.

واختُتم الأسبوع بخروج مسيرات حاشدة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، لمظاهرات جمعة «كشف الحساب» في رابع أيام العيد، فيما استمر إغلاق ميدان التحرير، تحسبًا لاعتصام أنصار «الإخوان»، كما شهدت بعض المسيرات بالقاهرة والمحافظات وقوع اشتباكات مع الأهالي.نشرة الأسبوع «12 أكتوبر»


 

 

 

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