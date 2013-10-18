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حقائق وأرقام مصر وغانا - برادلي عاجز .. وسر ' بابا يارا ' .. وانتصار أكتوبر

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حقائق وأرقام مصر وغانا - برادلي عاجز .. وسر ' بابا يارا ' .. وانتصار أكتوبر حقائق وأرقام مصر وغانا - برادلي عاجز .. وسر ' بابا يارا ' .. وانتصار أكتوبر

عبور غانا لمصر بسداسية مقابل هدف على ملعب بابا يارا، انتصار لن ينساه التاريخ ولكنه المباراة والأجواء المحيطة بها رسمت عدة أرقام وحقائق مميزة تقف في صالح النجوم السوداء ضد الفراعنة.

حلت ضيفا على غانا في كوماسي خلال اللقاء الذي أقيم 15 أكتوبر وانتهى بسداسية مقابل هدف في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

ويستعرض FilGoal.com عدة حقائق ذكرها راديو (ميترو إف إم) الغاني عن المواجهة..

النتيجة التي فازت بها غانا هي الأكبر في التاريخ خلال مواجهات الفريقين، وثأر النجوم السوداء لأنفسهم بعد كسر الرقم الذي حققه الفراعنة بالفوز عليهم في أوليمبياد اليابان 18 أكتوبر 1964، 5-1، وذلك بعد 48 عاما و362 يوما.

الهزيمة من غانا بسداسية هي أكبر خسارة مصرية من فريق إفريقي، ويصادف أنها الأولى لمصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

غانا مازال هو أقوى خط هجوم في التصفيات برصيد 24 هدفا، وثاني أقوى دفاع بأربعة أهداف فقط منيت بها شباكه.

مصر تظل هي الأضعف دفاعا بين فرق المرحلة الحاسمة، إذ اهتزت شباك الفراعنة ب13 هدفا.

أسامواه جيان يعادل رقم الهدافين التاريخيين لغانا بهدفيه في شباك مصر، وبات رصيده 40 هدفا دوليا بالتساوي مع إدوارد أكوا وكواسي أوسو.

 

برادلي

فشل الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمصر في الفوز على غانا في كل مواجهاته، فبعد أن سقط أمامها 2-1 عندما كان مدربا لأمريكا في كأس العالم 2010، خسر بثلاثية نظيفة وديا في الإمارات، ثم السقوط السداسي في كوماسي.

لا يوجد فريق عوض فارق خمسة أهداف في تاريخ تصفيات كأس العالم.

سر بابا يارا

الملعب الذي أقيم عليه اللقاء، بابا يارا، كان هو صاحب انتصارات النجوم السوداء في تأهلهم لكأس العالم بألمانيا 2006.

فوز غانا على ليسوتو في افتتاح تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل بنتيجة 7-0 على نفس الملعب، هو الفوز الأكبر في تاريخ التصفيات.

في 1987 عندما التقى الزمالك مع أشانتي كوتوكو وفاز بهدفين في القاهرة، وفي لقاء العودة منيت شباكه بهدف بعد ست دقائق، نجح الفريق الغاني على نفس الملعب في عودة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 5-1.

من المفارقات أن الزمالك استبدل حارس مرماه وهو ما حدث أمام مصر في هزيمة الثلاثاء الماضي.

 

استضاف بابا يارا كل مواجهات غانا المؤهلة لمونديال البرازيل في التصفيات الإفريقية وشهد 19 هدفا للنجوم السوداء هو المعدل الأكبر.

المواجهات المباشرة

مصر التقت مع غانا 23 مباراة فازت في 10 مقابل سبعة لغانا وست تعادلات.

في المباريات الرسمية ثماني مواجهات فازت غانا في ثلاثة ومصر في أربعة وتعادل وحيد.

انتصار أكتوبر

في 15 أكتوبر 1962 شهدت مباراة غانا ومالاوي هزيمة الأخير بنتيجة 12-0 وديا.

18 أكتوبر 1964 سقطت غانا أمام مصر 5-1 في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

8 اكتوبر 2005 فازت الرأس الأخضر على غانا 4-0 في تصفيات كأس العالم.

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