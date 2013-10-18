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الزمالك يهزم طوخ في 5 دقائق ببصمات علي وشيكابالا وعيد

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الزمالك يهزم طوخ في 5 دقائق ببصمات علي وشيكابالا وعيد الزمالك يهزم طوخ في 5 دقائق ببصمات علي وشيكابالا وعيد

سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك العائد من غانا هدفا وديا خلال مواجهة الأبيض لطوخ استعدادا للقاء طنطا في دور الثمانية بكأس .

وفاز الزمالك برباعية بعد أن كان متأخرا بهدف، إلا أن صفقاته الجديدة نجحت في تعديل الكفة وتقدم الأبيض.

وكان شيكابالا قد شارك في الشوط الثاني أمام غانا في المباراة التي شهدت سقوط مصر بسداسية مقابل هدف بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

تقدم أحمد رجب لطوخ في الدقيقة 24، وتعادل مصطفى فتحي الوافد الجديد للزمالك في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول 1-1.

وخلال خمسة دقائق فقط نجح الزمالك في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني.

فظهر أحمد علي بهدفه الأول بقميص الزمالك في الدقيقة 63، وأعقبه شيكابالا بهدف ثالث في الدقيقة 65، ثم أحمد عيد عبد الملك الذي سجل الرابع في الدقيقة 68.

ويلتقي الزمالك مع طنطا يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجونة في الثانية والنصف ظهرا.

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