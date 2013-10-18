أبو تريكة: مباراة اعتزالي؟ أتمنى أن تكون أمام بايرن ميونيخ

لن يقيم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومصر المقرر اعتزاله بنهاية الموسم الجاري مباراة اعتزال، بل ستكون رسمية يتمناها أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال أبو تريكة ذو الـ35 عاما لـFilGoal.com "لا.. لن أقيم مباراة اعتزال خاصة، ستكون آخر مباراة رسمية لي مع الأهلي هي مباراة اعتزالي".

وكان أبو تريكة قد أكد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يخوض الأهلي إياب نصف النهائي بها، أو بعد بطولة كأس العالم للأندية إن تأهل الفريق الأحمر لها.

ويعني ذلك، أن مباراة أبو تريكة الأخيرة قد تكون مع في مباراة العودة أمام غانا يوم 19 نوفمبر بحسب ما صرح لـFilGoal.com بجاهزيته للاستدعاء لها، إذا ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا.

أما إذا نال الأهلي دوري الأبطال، فقد تكون إحدى مبارياته مع بطل آسيا أو بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا أو نهائي كأس العالم للأندية هي الأخيرة لأمير القلوب.

وعن ذلك قال صانع الألعاب الملقب بزيدان العرب "أيوة، عندي (عشم) أن تكون مباراتي الأخيرة أمام بايرن ميونيخ.. ربنا يسهل".