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بالصور.. جمعية خيرية توزع 1600 كيلو من لحوم الأضاحى بشمال سيناء

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أنهت جمعية "رسالة نور على نور" الخيرية، اليوم الجمعة، عملية توزيع لحوم أضاحى العيد على المستحقين بمختلف أنحاء شمال سيناء.

وقال موسى رويشد، مسئول فرع الجمعية بشمال سيناء، إنه تم توزيع 1600 كجم عجول و90 كجم أغنام على مستحقين بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرًا إلى أن عمليات التوزيع بدأت ثانى وثالث ورابع أيام العيد، وحضر انطلاق عمليات ذبح الأضاحى وتجهيزها للتوزيع محمد سليمان مدير عام الشئون الاجتماعيه بالمحافظة وعدد من رؤساء مجالس إدارات جمعيات أهليه تبنت تسليم جزء من الكميات لتوزيعه على مستحقيك بمناطق خدماتها.

وأوضح الرويشد إلى أن من بين من شملتهم عمليات التوزيع أسر بالكامل يعانى أفرادها إعاقة بمناطق العريش والشيخ زويد وتجمعات لعائلات بدو رحل يقطنون ساحل مدينة الشيخ زويد والمستحقين بمختلف المناطق المحرومة من الخدمات.

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