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منة هاني: "بحب شيرين ومش بقلدها".. وغياب أهلي سبب عدم وصولي لنهائيات "ستار أكاديمي"

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منة هاني: "بحب شيرين ومش بقلدها".. وغياب أهلي سبب عدم وصولي لنهائيات "ستار أكاديمي" منة هاني: "بحب شيرين ومش بقلدها".. وغياب أهلي سبب عدم وصولي لنهائيات "ستار أكاديمي"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 18-10-2013 18:16

قالت منة هاني، إحدى متسابقات برنامج "ستار أكاديمي"، إنها كانت تغني من سن 6 أعوام ووالدتها شجعتها على الغناء، ثم دخلت دار الأوبرا المصرية بجانب شقيقها الذي يدرس بها، ومنها إلى معهد "الكونسرفتوار".

أما بشأن ما تردد حول وجه الشبه بينها وبين الفنانة عبدالوهاب، قالت منة: "أنا بحب شيرين بس مش بقلدها"، و"اللوك" الخاص بي يشبه "ريانا"، إلى حد كبير، ومعظم الناس أجمعت على وجه الشبه بيني وبين شيرين وريانا وأمينة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "عز الشباب"، على قناة "روتانا مصرية"، أنه من أكثر الضغوطات عليها أثناء وجودها في "ستار أكاديمي" هو غياب الأهل، وقالت: "إذا كان أحد من أقاربي متواجدًا كنت سأصل للنهائيات"، حيث إن عدم وجودهم بجانبي أثّر بشكل كبير عليّ.

وأكدت متسابقة "ستار أكاديمي"، أن التجربة كانت صعبة عكس ما كانت تتوقعه، والتجربة فادتها حيث تعرفت على أساتذة كبار، وأصدقاء ارتبطت بهم، إلى جانب أنها لم تعد خائفة من وقوفها على خشبة المسرح.

ويذكر أن المتسابقة المصرية منة هاني، خرجت في الأسبوع الأول من البرنامج بعد أن صوت الطلاب لصالح ماريا من لبنان، فكان هناك 11 صوتًا لصالحها مقابل ثلاثة أصوات لمنة هاني.

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