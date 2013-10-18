يوميات "ستار أكاديمي": محمود يقوم بـ"نيولوك" جديد.. وحزن عبدالله على خروج عيسى

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 18-10-2013 20:04

رصدت حلقة اليوم من يوميات ستار أكاديمي، التى تذيعها شاشة "cbc"، توقعات الطلاب لنتائج حلقة البرايم التى تم إذاعتها مساء أمس، والتى ودع الأكاديمية فيها الطالب عيسي من الكويت، عقب رجوع طاهر بتصويت الجمهور وتصوييت الطلاب لصالح نور.

ونقلت الحلقة رغبة المتسابق المصري محمود في تغيير الشكل الخاص بشعره ومساعدة الطالب نور له، ونقلت الحلقة فرحة الطلاب بعدد من الهدايا التى أرسلها المعجبون لهم.

عرضت الحلقة ردود أفعال الطلاب عقب انتهاء البرايم وتعليقهم على ما قدموه وعلى خروج عيسى من المنافسة، وحزن عبدالله على خروج صديقه.