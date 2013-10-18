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ميلان يستعيد كاكا أمام أودينيزي

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ميلان يستعيد كاكا أمام أودينيزي ميلان يستعيد كاكا أمام أودينيزي

يعود البرازيلي ريكاردو كاكا لفريقه ميلان يوم السبت حينما يواجه أودينيزي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بعد أن تعافي كليا من الإصابة التي لحقت به.

وكان كاكا الذي عاد لميلان مجددا الصيف الماضي من صفوف ريال مدريد بعد رحيله عنه في 2009 قد تعرض لإصابة في الفخذ بعد مباراته الأولى مع الروسونيري.

واستدعى ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق ميلان صانع ألعابه البرازيلي كاكا لتشكيلة الفريق التي تواجه أودينيزي يوم السبت ليسجل اللاعب عودته الرسمية الأولى للفريق منذ بداية سبتمبر الماضي.

ويغيب بالوتيلي عن اللقاء بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب إيطاليا أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2014.

يذكر أن ميلان يحتل حاليا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 7 جولات من انطلاق المسابقة إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز سوى مرتين فقط.

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