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توتنام يحتفظ بجناحه الواعد 4 سنوات أخرى

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توتنام يحتفظ بجناحه الواعد 4 سنوات أخرى توتنام يحتفظ بجناحه الواعد 4 سنوات أخرى

جدد نادي توتنام الإنجليزي عقد جناحه الصاعد أندروس تاونسيند لمدة 4 سنوات أخرى بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب الشاب والذي جعله ينضم لصفوف الإنجليزي مؤخرا.

وأعلن توتنام في بيان عبر موقعه الرسمي "يسر توتنام أن يعلن عن تجديد عقد أندروس تاونسيند لمدة 4 سنوات أخرى مع النادي".

وشارك تاونسيند في 8 مباريات مع توتنام هذا الموسم الذي احتل فيه النادي اللندني الصدارة خلال الأسابيع الأولى حتى فقدها لصالح جاره أرسنال، كما شارك في تأهل منتخب إنجلترا لكأس العالم 2014 وسجل هدفا لبلاده في مباراته الدولية الأولى أمام مونتينيجرو في التصفيات.

ومن جانبه عبر تاونسيند عن سعادته بتجديد عقده مع توتنام من خلال موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) إذ قال "سعيد بتجديد عقدي مع توتنام لـ4 سنوات أخرى، نهاية رائعة لأسبوع رائع .. الآن دعنا نحصد الـ3 نقاط يوم الأحد".

ويلتقي توتنام مع أستون فيلا يوم الأحد في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الفيلا بارك.

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