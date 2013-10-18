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غدا.. "علماء مصر" يناقشون التعديلات الدستورية بجامعة عين شمس

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غدا.. "علماء مصر" يناقشون التعديلات الدستورية بجامعة عين شمس غدا.. "علماء مصر" يناقشون التعديلات الدستورية بجامعة عين شمس

تنظم نقابة علماء ،" أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين المساعدين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا، ومراكز البحوث"، " تحت التأسيس"، مؤتمرا علميا تحت عنوان "رؤية علماء مصر للدستور الجديد"، وذلك غداً السبت 19 أكتوبر الجارى بدار الضيافة بجامعة عين شمس، لمناقشة الآراء حول التعديلات الدستورية الجارية بلجنة الخمسين، لتعديل الدستور.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر نخبة من علماء مصر وأساتذة القانون الدستورى، وأعضاء من لجنة الخمسين، على رأسهم الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة الخمسين، والدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم سابقا.

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مصر 365

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