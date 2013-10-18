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بالصور.. وزير الإسكان يتفقد ترعة الصف المنهارة.. ويوجه الشكر للجيش

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وجه المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر لقيادات وأفراد القوات المسلحة على الجهود التى بذلوها خلال ردم الجسر المنهار من ترعة الصف، الخاصة بالصرف الصحى، مؤكداً أنها قامت بدور مُشرف فى نجدة أهالى القرية المتضررة.. كما توجه الوزير بالشكر لجميع العاملين بشركة المقاولون العرب، الذين شاركوا فى حل هذه المشكلة.

وقال "محلب" خلال تفقده عصر اليوم الجمعة، للأجزاء المنهارة من جسر الترعة: "سيتم عقد اجتماع غدا مع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، للاتفاق على حلول عاجلة لهذه المنطقة"، مؤكدا أن هناك تصورا كاملا أعده ممثلو وزارات الرى والإسكان والبيئة والزراعة، ومحافظة الجيزة، بهدف الانتهاء من هذه المشكلة بأقصى سرعة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن الجسر كان مقطوعاً من ثلاثة أجزاء، تم ردمها جميعاً، وتتم الآن عمليات تقوية لقطاع الترعة، وتطهير لمخر السيل، مشيرا إلى أنه جلس مع أهالى القرية المتضررة، وطمأنهم على أنه ستكون هناك حلول عاجلة للمشكلة.
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