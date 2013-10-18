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وزارة الإسكان تستعد لطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز

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وزارة الإسكان تستعد لطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز وزارة الإسكان تستعد لطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز

سبعة ملفات مهمة تنتظر وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب لدراستها والبت فيها بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى، ويأتى فى مقدمة هذه الملفات طرح 6 ألاف وحدة سكنية للحجز، والانتهاء من المسودة النهائية لقانون الإسكان الإجتماعى الذى تعده الوزارة تمهيدا لطرح 50 ألف وحدة سكنية من ضمن مشروع المليون وحدة.

ومن بين الملفات أيضا التى تنتظر موافقة الوزير عليها توزيع 64 وحدة سكنية على مصابى الثورة أصحاب العجز الكلى، وخاصة أن المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات الخاصة بمصابى الثورة من أصحاب العجز الكلى، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية من أجل تسليمها للمصابين.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن الوحدات التى تم الانتهاء منها تمهيدا لطرحها للحجز، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى يتم تنفيذها حاليا فى مختلف المحافظات، بعدما تم الانتهاء من جزء كبير من وحدات هذه المرحلة العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأكدت مصادر أن وزير الإسكان لن يطرح هذه الوحدات إلا بعد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الإسكان الاجتماعى الذى تعده الوزارة حاليا والذى سيتضمن الشروط التى بناء عليها سيتم طرح هذه الوحدات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح1200 فدان من الأراضى التى تسلمتها تعاونيات البناء من هيئة المجتمعات العمرانية لتوزيعها على الجمعيات عقب عيد الأضحى المبارك.

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مصر 365