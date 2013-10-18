عمرو دياب يُشعل الساحل الشمالي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلته الغنائية، في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيريّ كبير، تخطّى حاجز الـ15 ألفاً من محبّيه، ابتداءً من الساعة 8,20، حيث قدّم الفنان، على مدار الساعة والنصف، العديد من أشهر أغانيه، وتحديداً من ألبومه الجديد "الليلة".

وخلال الحفلة، قدّم دياب عدداً من الوجوه الشابة التي تعاون معهم في ألبوم "الليلة"، وهم: تامر حسين الذي غنّى معه "خلينا لوحدينا"، وإسلام زكي الذي غنّى معه "فوق من اللي أنت فيه"، إلى جانب أحمد حسين الذي غنّى معه "حبيت يا قلبي". وقد طالب عمرو الشباب الحاضرين بأن يجتهدوا ويسعوا حتى يظهر منهم جيل جديد يحصل على فرصته، مثل الثلاثة الذين غنوا معه على المسرح.

وبعد ذلك، استمرّ دياب في التألق أمام جمهوره، وغنّى "عندي سؤال"، و"خلينا لوحدينا"، و"أهي ذكريات"، و"مفيش منك"، و"جرالي أيه"، و"سبت فراغ كبير"، و"قمرين"، و"راجعين"، و"ما تخافيش"، و"ميال"، و" شوقنا"، و"عدت الأيام" التي كرّرها مرة أخرى، بناءً على طلب الجمهور.

ثمّ قدّم دياب "رصيف نمرة 5"، و"دوام الحال"، و"توبة"، و"وأيه يعني"، و"نندم"، و"ملهاش حل تاني"، و"أحلم بأيه"، و"عندي سؤال"، و"مقدرش أنا"، و"فوق من اللي أنت فيه"، و"حبيت يا قلبي"، و"خلينا لوحدينا" إلى أن اختتمت الحفلة بأغنية "الليلة".

وشهدت الحفلة حضوراً جماهيرياً من محبّي "الفنان عمرو دياب" من مختلف محافظات مصر، وتحديداً ألتراس دياب الذين حضروا من القاهرة خصيصاً للاستمتاع بالحفلة، حيث ارتدوا ملابس موحّدة عليها صورة فنّانهم المفضّل، ورفعوا لافتات تهنئة لدياب بمناسبة عيد ميلاده والنجاح الكبير الذي حقّقه على مدار مشواره الفني.

وأشرف على تنظيم الحفلة وليد منصور، وحضرها من مجلس إدارة "اماريتس هايتس" حسين الكريمي وحسن الشريف اللذان حرصا على تكريم الفنان قبيل نزوله من على خشبة المسرح.

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