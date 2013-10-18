مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام يناقش الجديد فى علاج أورام المبيض

عقد مؤخرا مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام بأمستردام بهولندا، بحضور 18 ألف أستاذ أورام.

وأوضح الدكتور هشام توفيق أستاذ علاج الأورام بطب طنطا وأحد المشاركين فى المؤتمر، أنه قد تم مناقشة العديد فى طرق تشخيص وعلاج الأورام، وتم مناقشة الأورام التى تصيب الجهاز التناسلى للمرأة فى جلسة خاصة وعرض الجديد من طرق التشخيص والعلاج والأدوية الموجهة الجديدة والجديد عن الأورام المرتجعة فى المبيض والمتقدمة ودور العلاج الجديد " AVASTIN"، ودورة فى تحسين نتائج العلاج وهى من الأورام الأكثر شيوعا بين السيدات.

> وأشار إلى أن هذا العلاج متوافر فى مصر، ولكن سعره مرتفع ومن المنتظر أن يتم وضعه ضمن بروتوكولات العلاج بوزارة الصحة، ويتم البحث حاليا فى الخصائص الدقيقة للورم التى تحدث معها الاستجابة الأعلى للمريضة عند تناول العلاج، وهذا العلاج يعتبر من ضمن العلاجات الموجهة.

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