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أسباس يغيب عن الملاعب خمسة أسابيع للإصابة

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أسباس يغيب عن الملاعب خمسة أسابيع للإصابة أسباس يغيب عن الملاعب خمسة أسابيع للإصابة

سيغيب مهاجم فريق ليفربول، الإسباني إياجون أسباس، عن الملاعب لخمسة أسابيع لإصابته بتمزق عضلي في الفخذ خلال مران أمس، حسبما أكد الجمعة النادي الإنجليزي.

واضطر أسباس (26 عاما) للانسحاب من مران الخميس في ويلوود، المدينة الرياضية لـ"الريدز"، لآلامه العضلية، وقد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وكان أسباس قد وصل إلى آنفيلد الصيف الماضي من سيلتا فيجو وخاض ست مباريات حتى الآن مع الفريق تحت قيادة المدرب الايرلندي الشمالي بريندان رودجيرز.

وسيتغيب المهاجم الإسباني بهذا الشكل عن لقاء فريقه السبت امام نورويتش سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز الذي يتصدره أرسنال برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول.

كما سيغيب أسباس عن مباراة ويست بروميتش في الجولة بعد القادمة، وكذلك عن مواجهة أرسنال في الثاني من نوفمبر المقبل.

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