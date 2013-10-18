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حركة "6 أكتوبر": يد الحكومة مرتعشة.. وعلى الطابور الخامس الكف عن تعطيل قانون التظاهر

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حركة "6 أكتوبر": يد الحكومة مرتعشة.. وعلى الطابور الخامس الكف عن تعطيل قانون التظاهر حركة "6 أكتوبر": يد الحكومة مرتعشة.. وعلى الطابور الخامس الكف عن تعطيل قانون التظاهر

كتب : سهاد الخضرى منذ 44 دقيقة

قال محمد العزبي منسق عام حركة 6 أكتوبر وعضو تحالف من أجل أن باتت يدها مرتعشة، وستدخل بمصر لنفق مظلم فعدم إقرار قانون التظاهر حتى الآن أصبح كارثيا، وكأن هناك يدا للطابور الخامس المتواجد بالحكومة لمحاولة رفض إقرار هذا القانون الكفيل بوضح حد لحالة عدم الاستقرار الأمني الموجودة حاليا.

وأكد العزبي، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن من مصلحة بعض أعضاء الحكومة الحاليين إحراج شخصيات معينة أصبح لها ثقل بالشارع المصري، لمحاولة توريطهم في مواجهات مع الجماعات الإرهابية وأذيالهم المعروفه بالاسم، فالشعب المصري لديه من الوعي والإدراك لكي يكتشف من الذي يعمل لصالح مصر ومن يعمل من أجل فصيل إرهابي معين.

وحذر العزبي أعضاء الطابور الخامس الموجودين بالحكومة الحالية من محاولة تعطيل قانون التظاهر، ويكفينا قانون الطوارئ المطبق على الورق فقط فلم يشعر شعب بمصر بقانون طوارئ ولا شيء من هذا القبيل.

وأضاف العزبي أنه فى حال استمرار الوضع على ما هو عليه من محاولات لتعطيل خارطة الطريق بوضع العراقيل أمامها، فإننا سنهاجم المتورطين بالاسم وسنكشف مدى تورطهم وعلاقاتهم مع بعض الشخصيات المرفوضة.

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