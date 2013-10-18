أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إزالة شعر الحاجب تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد

Google+ Print
إزالة شعر الحاجب تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد إزالة شعر الحاجب تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد

الكثير من النساء يلجأن إلى إزالة شعر الحاجب برسم التاتو، ولا يعلمن مدى خطورة ذلك على صحة الجلد. كما قالت الدكتورة مهجة حنا جرجس استشارية الأمراض الجلدية، إن إزالة شعر الحاجب ورسم "التاتو" واستخدام أقلام الحواجب غير الموثوق بمصدرها لها تأثير ضار على الجلد، وتؤدى إلى الإصابة بإكزيما وسرطان الجلد والتهابات وحساسية بالجلد، لأنها تحتوى على الرصاص والزئبق.
> وأضافت جرجس أن إزالة شعر الحاجب يقوم على تنشيط خلايا الجلد مما يؤدى إلى تكاثرها، وعند التوقف عن الإزالة يتم نمو الشعر بكثافة ملحوظة عن السابق.
> أوضحت استشارية الأمراض الجلدية، أن من الأعراض التى تدل على وجود مشاكل فى الجلد نتيجة لإزالة شعر الحاجب الإحمرار والاحتكاك والحساسية، ويكون علاجها ببعض المراهم والكريمات الطبية، أما إذا تم الإصابة بسرطان الجلد يتم العلاج عن طريق الاستئصال أو العلاج الإشعاعى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365