إزالة شعر الحاجب تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد

الكثير من النساء يلجأن إلى إزالة شعر الحاجب برسم التاتو، ولا يعلمن مدى خطورة ذلك على صحة الجلد. كما قالت الدكتورة مهجة حنا جرجس استشارية الأمراض الجلدية، إن إزالة شعر الحاجب ورسم "التاتو" واستخدام أقلام الحواجب غير الموثوق بمصدرها لها تأثير ضار على الجلد، وتؤدى إلى الإصابة بإكزيما وسرطان الجلد والتهابات وحساسية بالجلد، لأنها تحتوى على الرصاص والزئبق.

> وأضافت جرجس أن إزالة شعر الحاجب يقوم على تنشيط خلايا الجلد مما يؤدى إلى تكاثرها، وعند التوقف عن الإزالة يتم نمو الشعر بكثافة ملحوظة عن السابق.

> أوضحت استشارية الأمراض الجلدية، أن من الأعراض التى تدل على وجود مشاكل فى الجلد نتيجة لإزالة شعر الحاجب الإحمرار والاحتكاك والحساسية، ويكون علاجها ببعض المراهم والكريمات الطبية، أما إذا تم الإصابة بسرطان الجلد يتم العلاج عن طريق الاستئصال أو العلاج الإشعاعى.

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