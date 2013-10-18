»خيرية الشارقة« توزع الأضاحي في 44 دولة

نفذت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع سفارات الدولة والهيئات والجمعيات المتعاونة مشروع الأضاحي هذا العام في 44 دولة حول العالم، حيـث استفاد من المشروع أكثر من 40 ألف أسرة، وبلغ إجمالي عدد الأضاحي التي تم توزيعها خارج الدولة 8300 آلاف أضحية.

وأكد محمد حمدان الزري مشرف إدارة المشاريع أن البرنامج هذا العام شمل تقديم مجموعة من الأضاحي إلى عدد من سفارات الدولة والجمعيات الخيرية المنفذة لمشاريعنا في تلك الدول لتوزيعها على مستحقيها من الأسر المحتاجة.

وأضاف الزري أن الجمعية عملت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام داخل الدولة وعدد كبير من دول متفرقة حول العالم، ونوه أن الجمعية تولي مشاريعها وبرامجها الموسمية اهتماما كبيرا، وتحرص على مواكبة الاحتياجات الإنسانية عبر الخطط والآليات التي تحقق تطلعاتها في الدعم والمساندة لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وأن الجمعية كثفت جهودها هذا العام لتشمل مساعداتها أكبر قدر من الشرائح الضعيفة والأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام وتوفير احتياجاتها من لحوم الأضاحي.

وذكر الزري أن التوزيع تم في أغلب قارات العالم، وبالأخص قارتي آسيا وإفريقيا، ومن الدول العربية التي نفذت بها جمعية الشارقة الخيرية مشروع توزيع لحوم الأضاحي فلسطين والسودان والصومال واليمن وتونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن وعمان والبحرين ولبنان وسوريا.

وأرسلت الجمعية وفداً برئاسة محمد حمدان الزري مشرف إدارة المشاريع وعضوية عبدالله عبدالكريم العلي إلى جمهورية الفلبين للمتابعة و الإشراف على تنفيذ مشروع ذبح الأضاحي وتوزيع كسو العيد، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مانيلا، حيث تم ذبح 50 بقرة ووزعت لحومها على الفقراء والمساكين بالتعاون مع الجمعيات المحلية في العاصمة الفلبينية مانيلا، كما تم توزيع كسوة العيد على 100 طفل فلبيني.