محتجزون يحاولون الهروب من قسم المنتزه بالإسكندرية بإضرام النار في الحجز

كتب : هيثم الشيخ الجمعة 18-10-2013 17:23

أضرم محتجزون النيران في حجرة الحجز الخاصة بقسم شرطة المنتزة أول شرق الإسكندرية، في محاولة منهم للهرب.

تلقى اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق بقسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، انتقلت سيارات الحماية المدنية، ورجال الدفاع المدني لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران.

وتبين أن الحريق نشب في غرفة الحجز الخاصة بالقسم، وامتداد النيران إلي الطابق الأرضي في القسم، لكنها لم تمتد إلى الطابق العلوي. وأسفر الحريق عن إتلاف كافة محتويات غرفة الحجز بالكامل.

وقال اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية، إن عددا من المحتجزين أضرموا النيران في الحجز، ليجبروا قوة تأمين القسم، من فتح الحجز حتى يتمكنوا من الهروب. وأضاف "تمت السيطرة على الموقف، وإخماد النيران".

وقال مصدر أمني إن حجز القسم كان بداخلة نحو 200 محتجز، ما يمثل قنبلة موقوته، إذ أن معظم غرف الحجز الخاصة بأقسام الشرطة لا تستوعب أعداد المحتجزين.

وأضاف أن احد المحتجزين قام بالاشتراك مع 7 آخرين بالتخطيط للهرب من خلال إضرام النيران في الحجز وإجبار القوات على فتح الحجز، واستغلال حاله الفوضى في الهرب، لكن خطتهم لم تكتمل.