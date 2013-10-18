محمد رجب يُغادر المستشفى

غادر الفنان الشاب محمد رجب المستشفى بعد تماثله للشفاء، إثر إصابته بوعكة صحيّة، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث طلب الأطباء منه إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبيّة لمعرفة السبب الرئيسيّ للأزمة.

الجدير بالذكر أنّ رجب قد سبق له أن دخل المستشفى قبل ستة أشهر من الآن، حيث عانى من غيبوبة، بعد معاناته ارتفاعاً شديداً في ضغط الدم وسرعة في ضربات القلب.

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