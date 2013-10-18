أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: اعتزال أبو تريكة خسارة كبيرة .. ولكننا لن نيأس

Google+ Print
الأهلي: اعتزال أبو تريكة خسارة كبيرة .. ولكننا لن نيأس الأهلي: اعتزال أبو تريكة خسارة كبيرة .. ولكننا لن نيأس

أكد هادي خشبة مدير إدارة الكرة في النادي الأهلي أن اعتزال محمد أبو تريكة خسارة كبيرة ليس فقط للفريق الأحمر ولكن للكرة المصرية بالكامل.

وقرر أبو تريكة اعتزال كرة القدم نهائيا في حال توج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وشارك في كأس العالم للأندية هذا الموسم.

وقال خشبة لـFilGoal.com "اعتزال أبو تريكة خسارة كبيرة للأهلي ومنتخب فهو قيمة وقدوة كبيرة يصعب تعويضها".

وتابع "أبو تريكة لم يخطرنا بقراره قبل إعلانه واتخذه بدوافع شخصية بحتة، ولكننا لن نيأس وسنحاول إقناعه بالعدول عنه".

وأكمل "الآن أمامنا مواجهة مهمة أمام القطن وعلينا التركيز فيه، وبعد المواجهة الإفريقية سيكون لنا جلسة مع اللاعب لمحاولة إقناعه بالاستمرار في الملاعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا