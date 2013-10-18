الأهلي: اعتزال أبو تريكة خسارة كبيرة .. ولكننا لن نيأس

أكد هادي خشبة مدير إدارة الكرة في النادي الأهلي أن اعتزال محمد أبو تريكة خسارة كبيرة ليس فقط للفريق الأحمر ولكن للكرة المصرية بالكامل.

وقرر أبو تريكة اعتزال كرة القدم نهائيا في حال توج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وشارك في كأس العالم للأندية هذا الموسم.

وقال خشبة لـFilGoal.com "اعتزال أبو تريكة خسارة كبيرة للأهلي ومنتخب مصر فهو قيمة وقدوة كبيرة يصعب تعويضها".

وتابع "أبو تريكة لم يخطرنا بقراره قبل إعلانه واتخذه بدوافع شخصية بحتة، ولكننا لن نيأس وسنحاول إقناعه بالعدول عنه".

وأكمل "الآن أمامنا مواجهة مهمة أمام القطن وعلينا التركيز فيه، وبعد المواجهة الإفريقية سيكون لنا جلسة مع اللاعب لمحاولة إقناعه بالاستمرار في الملاعب".