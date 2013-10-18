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ميسي وبويول يعودان لبرشلونة أمام أوساسونا

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ميسي وبويول يعودان لبرشلونة أمام أوساسونا ميسي وبويول يعودان لبرشلونة أمام أوساسونا

برشلونة (إفي): استدعى المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني لفريق برشلونة، الأرجنتينيين ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو وقائد الفريق الإسباني رافائيل ألبيول، استعدادا للمباراة التي تقام غدا أمام أوساسونا.

فعقب غيابه سبعة أشهر عن الملاعب بسبب مشكلات في الركبة، حصل اللاعب الإسباني على إذن طبي اليوم الجمعة يسمح له باستئناف اللعب، ما قد يتيح له، إذا رغب مارتينو، المشاركة في لقاء غد باستاد بامبلونا، الذي سيغيب عنه بيكيه وألفيش وأليكسيس وأويير وإيساك كوينكا لأسباب فنية.

وعلى العكس سيشارك ميسي في مبارة غد بعد تعافيه من آلام عضلية انتابته منذ ثلاثة أسابيع خلال لقاء برشلونة أمام ألمانيا، كما أن مواطنه ماسكيرانو أدرج في قائمة المباراة بعد حصوله على تصريح طبي للمشاركة.

وعلى هذا سيكون بوسع مارتينو الاعتماد على فريقه بأكمله، باستثناء جوردي ألبا المصاب، ليخوض أول مجموعة من المباريات المضغوطة هذا الموسم، حيث سيشارك بخمس لقاءات خلال 14 يوما.

وتشمل قائمة لاعبي مباراة غد كلا من: فالديس، بينتو، مونتويا، فابريجاس، بويول، تشافي، بدرو، إنييستا، ميسي، نيمار، دوس سانتوس، ماسكيرانو، بارترا، بوسكيتس، سونج، تيو، أدريانو، سيرجي روبرتو.

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