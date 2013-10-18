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بيل على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة مالاجا في غياب فاران

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بيل على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة مالاجا في غياب فاران بيل على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة مالاجا في غياب فاران

مدريد (إفي): كانت عودة الجناح الويلزي الدولي جاريث بيل هي أبرز ما تضمنته اليوم الجمعة قائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، استعدادا لمواجهة مالاجا في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي غاب عنها قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران المصاب بورم في الركبة اليمنى.

وإلى جانب تشابي ألونسو، الذي لا يزال يتعافى من إصابته بكسر في أحد أصابع القدم، سيغيب فاران عن المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد غدا السبت.

وشعر المدافع الدولي الفرنسي بآلام، وهو مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي، في الركبة التي كان قد خضع فيها لجراحة في مايو الماضي ما أبعده وقتها عن الملاعب لأربعة أشهر، ولم يخض آخر مباريات منتخب (الديوك) في تصفيات كأس العالم.

وفضل المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب إراحته، وسار أنشيلوتي على خطاه.

وأكد مدرب الريال أن اللاعب سيكون مؤهلا للمشاركة أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع استئناف مباريات الليجا، استدعى أنشيلوتي جميع لاعبي الفريق الأول عدا المصابين وكريم بنزيمة، الذي يعاني من كدمة في الساق، ما يعني ضرورة أن يستبعد المدرب الإيطالي ثلاثة لاعبين خلال الساعات التي تسبق المباراة، حيث تضم قائمته 21 لاعبا.

وضمت القائمة كلا من: كاسياس، دييجو لوبيز، خيسوس، أربيلوا، كارباخال، ناتشو فرنانديز، بيبي، سرخيو راموس، مارسيلو، كوينتراو، خضيرة، إياراميندي، كاسيميرو، مودريتش، بيل، دي ماريا، إيسكو، خيسيه، كريستيانو رونالدو، بنزيمة، موراتا.

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