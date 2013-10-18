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جنازة عسكرية لـ"شهيد الشرطة" فى شمال سيناء بمسقط رأسه بالمنوفية

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جنازة عسكرية لـ"شهيد الشرطة" فى شمال سيناء بمسقط رأسه بالمنوفية جنازة عسكرية لـ"شهيد الشرطة" فى شمال سيناء بمسقط رأسه بالمنوفية

تستعد محافظة المنوفية لاستقبال جثمان الشهيد إبراهيم أحمد سليمان لاشين، أمين شرطة بقوات الحماية المدينة بمديرية الأمن بشمال سيناء، والذى استشهد اليوم على يد إرهابيين أثناء توجهه إلى عمله بمديرية شمال سيناء.

من جانبه، أكد العقيد عبد السلام الشريف مدير العلاقات العامة بمديرية أمن المنوفية، أنه سوف يتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية يحضرها مدير الأمن اللواء سعيد عبد الرحمن وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأضاف الشريف أنه من المنتظر أن يصل الجثمان إلى مدينة تلا مسقط رأس الشهيد بعد ساعتين من الآن وسوف يتم تشيع الجنازة عقب صلاة العشاء.

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