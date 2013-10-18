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تقلبات جوية وأتربة مصاحبة على سواحل دمياط

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تقلبات جوية وأتربة مصاحبة على سواحل دمياط تقلبات جوية وأتربة مصاحبة على سواحل دمياط

شهدت مدن محافظة دمياط، خاصة مدينة دمياط ورأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة حالة من عدم الاستقرار فى الأجواء عصر اليوم الجمعة، بسبب شدة الرياح المصحوبة بالأتربة، ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه أغلب المواطنين على قضاء أخر أيام إجازة عيد الأضحى بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة، ولم يمنعهم سوء الأحوال الجوية من الاستمتاع بالإجازة، حيث خرجت عائلات كثيرة إلى الشواطئ والبلاجات، وامتلأت معظم الكازينوهات، كما شهد شارع النيل ومنطقة اللسان توافدا من رواد المصيف.

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