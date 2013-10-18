الجمعية الرمدية المصرية تستعرض الجديد فى علاج التهابات القرنية

تعقد الجمعية الرمدية المصرية مؤتمرها الصيفى السنوى بفندق فلسطين بالإسكندرية فى الفترة من 21: 22 من نوفمبر المقبل.

وصرح الدكتور طارق البلتاجى أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون سكرتير عام المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة العيون وسيكون هناك جلسة خاصة موجهة إلى شباب الأطباء وجلسة خاصة أخرى لطبيبات العيون.

يشارك فى المؤتمر 80 محاضرا من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة وأطباء العيون بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة المياه البيضاء والزرقاء وسيتم عرض بعض الأبحاث المتعلقة بالتهابات القرنية والجراحات الجديدة للمياه البيضاء والزرقاء، وسيتم تخصيص جلسة عن القرنية المخروطية وعن مشاكل طب وجراحة عيون الأطفال ومنها أورام عيون الأطفال وهناك جلسة عن مشاكل الكيس الدمعى وأفضل الحلول التجميلية للجفون عند إصابتها ببعض المشاكل والأمراض التى تصيب الجفون.