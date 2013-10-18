كأس العالم للأندية تبدأ جولتها بمدن الأندية المشاركة

مدريد،(إفي): تستعد كأس العالم للأندية لكرة القدم لبدء جولة عالمية اعتبارا من بعد غد الأحد، حيث تنطلق من مدينة يوكوهاما اليابانية، حتى تصل إلى المغرب الذي يستضيف النسخة العاشرة من البطولة في ديسمبر المقبل.

وكانت يوكوهاما قد تسلمت مؤخرا الكأس من نادي كورينثيانز البرازيلي، بطل نسخة عام 2012.

وستحط الكأس في مدن أوكلاند النيوزيلندية (26 و27 أكتوبر) وبيلو أوريزونتي البرازيلية (الثاني والثالث من نوفمبر) ومونتيري المكسيكية (29 نوفمبر)، وجميعها لها أندية مشاركة هي أوكلاند سيتي وأتلتيكو مينيرو ومونتيري على الترتيب.

كما ستزور الكأس مدينتي بطلي أفريقيا وآسيا اللذين لم يتحددا بعد، قبل وصولها إلى الدار البيضاء المغربية، معقل نادي الرجاء البيضاوي المضيف، قبل يومين من المباراة الافتتاحية التي تستضيفها مدينة أغادير يوم 11 ديسمبر.

وبهذه الجولة يسعى الفيفا إلى تقديم فرصة للجماهير لمشاهدة الكأس، التي ستمنح إلى الفريق الفائز يوم 21 ديسمبر في مراكش. كما سيتمكن المشجعون من زيارة معرض حول بيانات وأهم مواقف النسخ الماضية من البطولة.

وقال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "جولة الترحيب تمثل فرصة رائعة لتقريب كأس العالم للأندية من الآلاف من مشجعي الفرق المتأهلة. إنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ خطوة بهذا الطموح، وأود أن أشكر الأندية المشاركة على كل الدعم الذي قدمته للفيفا للمضي قدما بهذه المبادرة"