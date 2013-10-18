توقيع بروتوكول بين البيئة و"الإسكان للتدريب" لبناء وحدات البيوجاز

كشف المهندس أحمد مدحت مدير مشروع الطاقة الحيوية بوزارة الدولة لشئون البيئة، عن أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء، بتدريب على بناء وحدات البايوجاز من خلال متخصصين، يوم 26 أكتوبر المقبل.

وأشار مدحت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال فعاليات ورشة العمل المنعقدة بالفيوم للتعريف بمشروع الطاقة الحيوية وإنتاج وحدات البايوجاز بالفيوم للإعلاميين، إلى أن البروتوكول يهدف إلى توفير مدربين محترفين بجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء لتدريب الراغبين فى بناء وحدات البيوجاز ومنحهم شهادة معتمدة تفيد قدرتهم على تنفيذ وحدات مماثلة، على أن يعتبر الحصول على شهادة إجادة بناء وحدات البيوجاز من جهاز التدريب الإنتاجى أحد شروط قبول عروض الشركات لتنفيذ وحدات البيوجاز التى ينفذها المشروع.