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متنزه الملك عبدالله بالرياض يحتضن آلاف المتنزهين في العيد

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متنزه الملك عبدالله بالرياض يحتضن آلاف المتنزهين في العيد متنزه الملك عبدالله بالرياض يحتضن آلاف المتنزهين في العيد

    شهدت أرجاء متنزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الملز خلال أيام عيد الأضحى إقبالاً كبيراً من المتنزهين والزائرين. وقد جندت أمانة منطقة الرياض كافة مرافق المتنزه لخدمة المتنزهين.

وشهدت مساحات المتنزه الذي تتجاوز مساحته 318 ألف متر مربع ويمثل أحد أبرز المعالم الحضارية والجمالية في وسط الرياض تدفق أعداد كبيرة من المتنزهين من المواطنين والمقيمين.

النافورة وعروض الليزر تستقطب كاميرات الزوار

وقد وجد المتنزهون أجواء جميلة أضافة إلى العيد متعة وسعادة حيث الإمكانيات الكبيرة والمرافق المهيأة لكافة أفراد الأسرة كما أضافت الحديقة الاستكشافية الزاخرة بالأشجار والنباتات والزهور المزيد من الاستمتاع بقضاء أيام جميلة في المتنزه، ووفرت ممرات مشاة للمتنزهين ومرتادي المتنزه لممارسة المشي. كما شهدت مناطق ألعاب الأطفال حضوراً كبيراً من الأطفال.

وتكاملت عناصر المتنزه من الداخل حيث رسمت لوحة بديعة إذ تجمع عدد من المتنزهين امام البحيرات المائية والمسطحات الخضراء التي تزيد مساحتها على 90 ألف متر من خلال الجلسات المكشوفة والأخرى المغطاة بمظلات وبتصميمات جمالية متنوعة.

كما استقطبت نافورة المتنزه الضخمة ذات التصميم الهندسي الفريد والإضاءة المبهرة زائري المتنزه حيث شكلت مع الماء المندفع لوحة جمالية رائعة أضافت إلى الأجواء الاحتفالية المزيد من المتعة والبهجة والسرور.

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