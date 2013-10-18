بالصور - هل تفتح صورة السعيد بقميص الاسماعيلي الباب لعودته للدراويش؟

التقط عبد الله السعيد جناح الأهلي صورة بقميص الإسماعيلي وذلك خلال تواجده مع مصر في رحلة غانا التي انتهت بهزيمة الفراعنة 6-1 في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات مونديال البرازيل 2014.

وقام وفد رابطة جماهير الإسماعيلي الذين صاحبوا المنتخب المصري في كوماسي بالتقاط صورا للاعبهم السابق وهو يحمل قميص الدراويش.

وقام اللاعب بالسؤال على رئيس النادي محمد أبو السعود، وهو ما أثار تساؤل حول إمكانية عودته للقلعة الصفراء مجددا.

عبد الله السعيد انتقل للأهلي من الإسماعيلي في صفقة تخطت الستة ملايين جنيه قبل موسمين، ولم يقدم المستوى المنتظر.

جماهير الإسماعيلي أبدت رفضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الأصفر بحسب مراسل FilGoal.com يرفض فكرة عوة اللاعب.