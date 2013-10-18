أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالصور - هل تفتح صورة السعيد بقميص الاسماعيلي الباب لعودته للدراويش؟

Google+ Print
بالصور - هل تفتح صورة السعيد بقميص الاسماعيلي الباب لعودته للدراويش؟ بالصور - هل تفتح صورة السعيد بقميص الاسماعيلي الباب لعودته للدراويش؟

التقط عبد الله السعيد جناح الأهلي صورة بقميص الإسماعيلي وذلك خلال تواجده مع في رحلة غانا التي انتهت بهزيمة الفراعنة 6-1 في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات مونديال البرازيل 2014.

وقام وفد رابطة جماهير الإسماعيلي الذين صاحبوا المصري في كوماسي بالتقاط صورا للاعبهم السابق وهو يحمل قميص الدراويش.

 

وقام اللاعب بالسؤال على رئيس النادي محمد أبو السعود، وهو ما أثار تساؤل حول إمكانية عودته للقلعة الصفراء مجددا.

عبد الله السعيد انتقل للأهلي من الإسماعيلي في صفقة تخطت الستة ملايين جنيه قبل موسمين، ولم يقدم المستوى المنتظر.

جماهير الإسماعيلي أبدت رفضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الأصفر بحسب مراسل FilGoal.com يرفض فكرة عوة اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا