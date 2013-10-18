برادلي: التوتر قتلنا أمام غانا

يؤمن بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر أن توتر الأعصاب الذي أصاب لاعبي الفراعنة أمام غانا كان سببا في الهزيمة الثقيلة بالفريق أمام غانا في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل.

وسقطت مصر في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا يارا بسداسية مقابل هدف، مما حسم بنسبة كبيرة تأهل النجوم السوداء قبل لقاء العودة يوم 19 نوفمبر المقبل.

وقال برادلي في تصريحات نشرها موقع (غانا سوكر نت) عن المباراة: "ما ظهر أمام غانا في وقت مبكر يوضح التوتر والعصبية التي بدا عليها لاعبونا".

وأضاف "عندما يصاب اللاعبون بالتوتر في هذه الأجواء، الأمور تزداد سوء".

واختتم المدرب الأمريكي "لذا أعتقد أن هذه المشاعر قتلتنا أمام غانا".