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في مثل هذا اليوم - مصر تكتسح غانا 5-1

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في مثل هذا اليوم - مصر تكتسح غانا 5-1 في مثل هذا اليوم - مصر تكتسح غانا 5-1

في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر لعام 1964 اكتسح المصري نظيره الغاني بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك خلال مواجهة الفريقين بأوليمبياد طوكيو.

التي سقطت أمام غانا بسداسية مقابل هدف الثلاثاء الماضي 15 أكتوبر في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات المونديال ظلت محافظة على أكبر نتيجة لها في مواجهات الفريقين لمدة 48 عاما و362 يوما.

وكان الفراعنة قد تأهلوا لربع نهائي دورة الألعاب الصيفية في اليابان بعد احتلالهم وصافة المجموعة الثالثة بالتفوق على البرازيل بفارق الأهداف وفي الصدارة تشيكوسلوفاكيا بعد التعادل مع راقصي السامبا 1-1.

ثم الهزيمة أمام تشيكوسلوفاكيا 5-1، ثم الفوز على كوريا الجنوبية 10-0.

أما غانا فتصدرت المجموعة الثالثة بالتعادل مع الأرجنتين 1-1 والفوز على اليابان 3-2 بعد انسحاب إيطاليا.

وفي نصف النهائي اكتسحت مصر النجوم السوداء 5-1 بتوقيع محمد بدوي هدفين ومثلهما لرفعت الفناجيلي وهدف لمصطفى رياض.

الطريف أن عودة مصر الكبيرة جاءت بعد هدف غاني سجله ويلبرفورس مافوم في البداية.

وفي نصف النهائي خرجت مصر بهزيمة ثقيلة أمام المجر بمنتخبها الذهبي 6-0.

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فيديو اليوم السابع

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