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ننشر جدول بث دروس الشهادتين الإعدادية والثانوية على "كايرو دار"

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يقدم موقع "كايرو دار"، على مدار الأسبوع المقبل، مجموعة من أقوى الدروس والمحاضرات للشهادتين الإعدادية والثانوية، تبدأ اعتباراً من السبت 19 أكتوبر، بمواد الفيزياء (لغات) واللغة العربية فيما يتعلق بالثانوية العامة، على أن يتم بث لغة عربية للشهادة الإعدادية.
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> ويعد "كايرو دار" جمهوره من الطلاب، بتقديم أقوى المراجعات والامتحانات التفاعلية لتغطية الأجزاء التى تم بثها بمختلف المواد، للشهادتين الإعدادية والثانوية، بشرح وافٍ وأسئلة مرفقة بإجابات.
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لمتابعة المواد التعليمية على موقع كايرو دار أضغط هنا..

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