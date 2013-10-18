أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

7 رحلات أسبوعياً لمصر للطيران بين القاهرة وكل من بغداد وأربيل

Google+ Print

قرر الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران المشاركة فى أول معرض للمنتجات المصرية، فى أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، بمشاركة 47 شركة مصرية متخصصة فى المجالات الإنشائية، والصناعية والزراعية وغيرها من المجالات.

قام بافتتاح المعرض منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصرى، وسنان الجبلى، وزير الصناعة والتجارة فى إقليم كردستان، والقنصل المصرى سليمان عثمان، وعدد من كبار الشخصيات، الذين أشادوا بدور للطيران فى خدمة حركة السفر، وإنجاح أهداف المعرض وشرح إمكانيات مصر للطيران، وما تمتلكه من طائرات حديثة وشبكة خطوط عالمية واسعة، صرح بذلك محمد دهب، مدير مصر للطيران فى أربيل والسليمانية، والذى أوضح أن إقليم كردستان، يعد من أكثر المناطق، التى تنعم بالاستقرار والعديد من مشروعات التنمية، وفرص الاستثمار.

وشاركت مصر للطيران بجناح متميز فى المعرض لتقديم خدمات الحجز، وإصدار التذاكر وتغيير مواعيد الحجز للمشاركين فى المعرض والتعريف بخدمات مصر للطيران وإمكانياتها فى خدمة حركة السفر، بين أربيل والقاهرة والتى تزايدت فى الفترة الأخيرة وخصوصاً ركاب الترانزيت المواصلين رحلاتهم بعد القاهرة، إلى مدن أوروبا وكندا وأفريقيا، فضلاً عن تعريف الزائرين بعضوية ومزايا المسافر الدائم على رحلات مصر للطيران، والاستفادة بشبكة خطوطها العالمية من خلال عضويتها، لشبكة تحالف ستار العالمى.

جدير بالذكر أن حركة السفر بين مصر والعراق تسير بمعدل أربع رحلات بين القاهرة وبغداد، وثلاث رحلات بين القاهرة وأربيل ومن المخطط أن تصبح أربع رحلات لخدمة ركاب الترانزيت وتشجيع المجموعات السياحية، كما أن المشاركة فى معرض أربيل بإقليم كردستان وإقبال المشاركين والرواد على زيارة جناح مصر للطيران، يعكس الثقة فى إمكانيات الشركة الوطنية لمواكبة التعاون بين البلدين الشقيقين، فى مختلف المجالات.

1.jpg

G526137766fb4d.jpg

G52613776c75aa.jpg

G52613777322f5.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا