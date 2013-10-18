7 رحلات أسبوعياً لمصر للطيران بين القاهرة وكل من بغداد وأربيل

قرر الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران المشاركة فى أول معرض للمنتجات المصرية، فى أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، بمشاركة 47 شركة مصرية متخصصة فى المجالات الإنشائية، والصناعية والزراعية وغيرها من المجالات.

قام بافتتاح المعرض منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصرى، وسنان الجبلى، وزير الصناعة والتجارة فى إقليم كردستان، والقنصل المصرى سليمان عثمان، وعدد من كبار الشخصيات، الذين أشادوا بدور مصر للطيران فى خدمة حركة السفر، وإنجاح أهداف المعرض وشرح إمكانيات مصر للطيران، وما تمتلكه من طائرات حديثة وشبكة خطوط عالمية واسعة، صرح بذلك محمد دهب، مدير مصر للطيران فى أربيل والسليمانية، والذى أوضح أن إقليم كردستان، يعد من أكثر المناطق، التى تنعم بالاستقرار والعديد من مشروعات التنمية، وفرص الاستثمار.

وشاركت مصر للطيران بجناح متميز فى المعرض لتقديم خدمات الحجز، وإصدار التذاكر وتغيير مواعيد الحجز للمشاركين فى المعرض والتعريف بخدمات مصر للطيران وإمكانياتها فى خدمة حركة السفر، بين أربيل والقاهرة والتى تزايدت فى الفترة الأخيرة وخصوصاً ركاب الترانزيت المواصلين رحلاتهم بعد القاهرة، إلى مدن أوروبا وكندا وأفريقيا، فضلاً عن تعريف الزائرين بعضوية ومزايا المسافر الدائم على رحلات مصر للطيران، والاستفادة بشبكة خطوطها العالمية من خلال عضويتها، لشبكة تحالف ستار العالمى.

جدير بالذكر أن حركة السفر بين مصر والعراق تسير بمعدل أربع رحلات بين القاهرة وبغداد، وثلاث رحلات بين القاهرة وأربيل ومن المخطط أن تصبح أربع رحلات لخدمة ركاب الترانزيت وتشجيع المجموعات السياحية، كما أن المشاركة فى معرض أربيل بإقليم كردستان وإقبال المشاركين والرواد على زيارة جناح مصر للطيران، يعكس الثقة فى إمكانيات الشركة الوطنية لمواكبة التعاون بين البلدين الشقيقين، فى مختلف المجالات.