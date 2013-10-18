نموذج هنري ماكرام للمخ البشري يتقدم على الولايات المتحدة واليابان

كتب : أ ش أ الجمعة 18-10-2013 11:45

يحتل مشروع هنري ماركرام لبناء نموذج لطريقة عمل الدماغ البشري موقعا متقدما على المشروعات الشبيهة له في العالم ويصف ماركرام مدير ومبتكره في لوزان بسويسرا بأنه "أشبه بتلسكوب عملاق نرى من خلاله طريقة عمل الدماغ البشري من أقل مستوي للخلايا العصبية حتى أكبر مستوى".

ويؤكد ماركرام أن مشروعه الذي يعد محاكاة لطريقة عمل المخ البشري على شاشة كومبيوتر عملاقة، سينتهي العمل به خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضح هنري ماركرام كيف أن إصابة ابنه بمرض التوحد، أثار حماسه لفك الغاز عملية الوعي الإنساني باستخدام "بيانات عملاقة" لتتبع الإشارات الإلكترونية التي تنتقل بسرعة فائقة بين الخلايا العصبية.

وبفضل قيام الاتحاد الأوروبي بمنح مشروع ماركرام مليار إسترايني لتحويل حلمه إلى واقع، إضافة لقيام الحكومة السويسرية بتكليف شركة إي بي إم بتصميم كومبيوتر عملاق "بلو جين" من أجل المشروع، أصبح مشروع وحدة ماركرام بالمعهد التكنولوجي الفيدرالي في لوزان أكبر وحدة لأبحاث الخلايا العصبية بالمخ، ما يجعله يتقدم أية مشروعات أخرى لبناء خريطة لعمل المخ في كل من اليابان والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنه عندما كشف ماركرام لأول مرة قبل أربع سنوات عن فكرته خلال مؤتمر تيد العلمي في أوكسفورد لم يأخذه الكثيرون على محمل الجد.