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وزير البحث العلمي يزور بريطانيا بعد غد للتعرف على أحدث نظم التكنولوجيات

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وزير البحث العلمي يزور بريطانيا بعد غد للتعرف على أحدث نظم التكنولوجيات وزير البحث العلمي يزور بريطانيا بعد غد للتعرف على أحدث نظم التكنولوجيات

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

يقوم وزير الدولة للبحث العلمي الدكتور رمزي استينو، بعد غد، بزيارة رسمية للعاصمة البريطانية لندن تستغرق 5 أيام للتعرف على أحدث تكنولوجيات البحث العلمي الإلكتروني "إي- ساينس".

ومن المقرر أن يغادر الوزير القاهرة، مساء غد، على رأس وفد علمي رفيع المستوى يضم الدكتور حازم منصور مساعد الوزير، والدكتور محمود صقر المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني الشيمي رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة.

وقال وزير البحث العلمي، في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة تستهدف التعرف والاستفادة من الخبرة العلمية البريطانية في مجال تكنولوجيا البحث العلمي، تمهيدًا لتطبيق تلك النظم الإلكترونية بمصر.

وأضاف أنه سيزور العديد من المراكز البحثية والجامعات البريطانية وعقد سلسلة من اللقاءات مع نخبة من الخبراء وأساتذة المراكز البحثية والجامعات والمسؤولين عن البحث العلمي البريطاني، مشيرًا إلى أنه سيلتقي الدكتور صوفي لورى رئيس الدائرة الدولية للمجالس البحثية البريطانية، وسيزور مجلس العلوم والتكنولوجيا التابع لهيئة الطاقة الذرية البريطانية، حيث سيتم التعرف على البنية التحتية الإلكترونية لها.

وأشار إلى أنه سيقابل كذلك الدكتور ديفيد جولدنج رئيس الاتحاد الأوروبي للاستراتيجيات الدولية ومجلس الاستراتيجية التقنية، بالإضافة إلى زيارة مركز المعلوماتية الحيوية الأوروبية.

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