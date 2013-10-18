هيفا وهبي سفيرة... بالمجّان

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية اختيارها الفنانة هيفا وهبي، سفيرة للقضايا الإنسانية، لتمثيل حملة "لا رسائل أثناء القيادة"، خلال مؤتمر صحافي عُقد في فندق "الكراون بلازا"، في بيروت، بحضور وزير الاتصالات اللبنانية نقولا صحناوي، ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالإنابة الدكتور عماد حب الله وفاعليات.

حضر المؤتمر عدد كبير من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، حيث أشار صحناوي في كلمته إلى أنّه تمّ اختيار هيفا كونها تملك جماهيريّة كبيرة في لبنان والوطن العربي، ومن الممكن أن يكون لها دور فعّال في نشر التوعية بين صفوف الشباب والمراهقين، من أجل عدم استعمال الهاتف أثناء قيادة السيّارة، مشيراً إلى أنّها قامت بهذه المهمّة من دون أيّ مقابل مادي.

من جانبها، أعربت هيفا عن سعادتها بتعيينها سفيرة للقضايا الإنسانية من قبل وزارة الاتصالات، معربة عن استعدادها التام للتعاون من أجل خدمة المصلحة العامة. وقد أكّدت هيفا استعدادها التام لأخذ كامل المسؤولية على عاتقها، قائلة إنها تحاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كـ "فيس بوك" و "تويتر" نشر التوعية قدر الإمكان في صفوف الشباب، إلى جانب وسائل الإعلام التي قدّرت هيفا أنّها ستؤدي دوراً بارزاً في إنجاح مهمتها الجديدة.

ورداً على سؤال، أكدت هيفا أنّها وحدها المسؤولة عن حسابها الخاصّ عبر "تويتر" ولا أحد غيرها يملك الرقم السريّ للحساب.

يُذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها هيفا بتوعية الشباب على خطر الاتصال والقيادة، إذ شاركت منذ فترة كضيفة شرف في السهرة الخاصّة التي أقامتها جمعية "كن هادي"، تحت عنوان Taxi night 11، وقد وصل الجميع إلى السهرة بالتاكسي كحلّ بديل، للحدّ من وقوع حوادث سير.