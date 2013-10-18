روشتة طبية للتغلب على التخمة فى العيد

يكثر فى الأعياد تناول اللحوم اعتقادا منا أن العيد هو أنسب الأوقات للإكثار من تناولها ولا يتوقف الأمر على تناول اللحوم فقط بل يتم تناول كميات كبيرة من المشروبات والمأكولات الأخرى مما يسبب تخمة وعدد من الأمراض فى المعدة خاصة عندما يكون الطعام غير صحى أو لحوم مجمدة غير معلوم تاريخ انتهاء صلاحيتها الأمر الذى قد يسبب تلوث بالمعدة لذا يقدم دكتور نبيل ربيع استشارى أمراض الجهاز الهضمى روشتة طبية للتغلب على المشاكل الصحية خلال عيد الأضحى المبارك فيما يلى:

1- تجنب تناول اللحوم المجهولة المصدر مع ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية مع مراعاة التقليل من اللحوم المجمدة قدر الإمكان.

2- ضرورة تنظيف اللحوم جيدا قبل تناولها مع اختيار قطع اللحم قليلة الدهون مع طهيها جيدا وغسلها قبل الطهى للتأكد من القضاء تماما على الجراثيم.

3 - ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية بكثرة خلال أيام العيد لأنها تؤثر على المعدة تأثيرا سيئا وتسبب انتفاخ المعدة.

3- ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة والعصائر الطبيعية لما لها ن قدرة هائلة على إمداد الجسم بالطاقة وبالتالى تجنب المشاكل الصحية

5- ضرورة ممارسة التمارين الرياضية عقب تناول الوجبات الغذائية حتى يتمكن الجسم من التعامل مع كمية اللحوم التى دخلت إليه خلال أيام عيد الفطر مع الحرص على تناول الحد الطبيعى للحوم وعدم التجاوز فى الكميات التى تتدخل للجسم.