كيف نستفيد من فوائد زيت الخروع؟

من المعروف أن زيت الخروع له الكثير من الفوائد العلاجى فهو من أكثر الزيوت شهرة فى مجال إنبات الشعر وتكثيفه فى فترات قصيرة وجعله أقوى وأشد غزارة.

"زيت الخروع دواء جلدى شامل" بهذه الكلمات أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى لأمراض الجلدية فوائد زيت الخروع العملاقة فى علاج مشكلات البشرة والجلد فى أماكن متفرقة من الجسم ،فالخروع يساعد على تنعيم المنطقة التى يدهن فيها مثل الوجه والكفين والقدمين والساقين ويفضل دهنه ليلا والنوم به.

"الخروع" مفيد فى حالات ضعف الشعر وقله كثافته وتساقطه ويساعد على تقوية الشعر من جذوره وحتى نهايته، ويغذى الجذور القدر الكافى حتى تتمكن من إنبات الشعر فى الأماكن ضعيفة الإنبات لتظهر شعرة قوية تنمو بسرعة وفى مدة قصيرة.

ويضيف أيمن، أشهر استخدامات زيت "الخروع" تكون بوضعه على الرموش والحواجب كى تزيد المرأة من غزارتها وحول العينين كى ينعمها، ولكن عند وضعه على الرموش من المتوقع دخول البعض منه إلى العينين وهو ما يجب الانتباه منه حتى لا تتأذ العين وقد يحدث لها حالة من الهياج والحكة والاحمرار والشعور بالحكة الشديدة وظهور غيمه بيضاء تشوش النظر عليها وبمرور الوقت وتكرار الأمر قد يحدث.

وينصح فى حالة وضع الخروع على الرموش باستخدام القطن المثبت على عصا لتنظيف الأذن فيتم وضع الخروع على الرمش بدقة دون المساس بالعين من الداخل ويجب غسله بعد 30 دقيقة من وضعه وعدم تركه.