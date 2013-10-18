أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

عاجل : الفيفا يفاجئ الجميع بأخطاء في مباراة مصر وغانا ويقرر إعادة المباراة

  • رياضة
  • 16
Google+ Print
عاجل : الفيفا يفاجئ الجميع بأخطاء في مباراة مصر وغانا ويقرر إعادة المباراة عاجل : الفيفا يفاجئ الجميع بأخطاء في مباراة مصر وغانا ويقرر إعادة المباراة

ترددت أنباء بقوة تفيد بأن الإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " إجتمع أمس الخميس للوقوف حول ملابسات مباراة وغانا ، وخرج بالعديد من الأخطاء منها " ركلة الجزاء لفريق غانا و كذلك 4 أخطاء تحكيمية خلال المباراة لصالح فريق مصر و قدم أحد الأعضاء مجموعة من مقاطع الفيديو أثبت فيها أن الجمهور إستفز المصري برفع إشارات وعلامات سياسية وهذا ما أثار موجة من الألغاز خلال المباراة ، الأمر الذي جعلهم يقرروا إعادة المباراة ، وهذا ما أسعد لاعبي المنتخب المصري " ، - الخبر بحسب نشطاء علي الفيس بوك ولم تعلن الفيفا موقفها الرسمى من تلك الأنباء - .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا