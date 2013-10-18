عاجل : الفيفا يفاجئ الجميع بأخطاء في مباراة مصر وغانا ويقرر إعادة المباراة

ترددت أنباء بقوة تفيد بأن الإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " إجتمع أمس الخميس للوقوف حول ملابسات مباراة مصر وغانا ، وخرج بالعديد من الأخطاء منها " ركلة الجزاء لفريق غانا و كذلك 4 أخطاء تحكيمية خلال المباراة لصالح فريق مصر و قدم أحد الأعضاء مجموعة من مقاطع الفيديو أثبت فيها أن الجمهور إستفز المنتخب المصري برفع إشارات وعلامات سياسية وهذا ما أثار موجة من الألغاز خلال المباراة ، الأمر الذي جعلهم يقرروا إعادة المباراة ، وهذا ما أسعد لاعبي المنتخب المصري " ، - الخبر بحسب نشطاء علي الفيس بوك ولم تعلن الفيفا موقفها الرسمى من تلك الأنباء - .

شبكةعيونالإخبارية

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