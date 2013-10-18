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وكيل "الزراعة" بأسيوط: بدء حصاد 300 ألف فدان ذرة.. وحقول إرشادية مجانية للمزارعين

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وكيل "الزراعة" بأسيوط: بدء حصاد 300 ألف فدان ذرة.. وحقول إرشادية مجانية للمزارعين وكيل "الزراعة" بأسيوط: بدء حصاد 300 ألف فدان ذرة.. وحقول إرشادية مجانية للمزارعين

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 24 دقيقة

قال المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه يتم حاليًا حصاد نحو 300 ألف فدان من محصول الذرة بالمحافظة.

وأضاف المهندس أحمد رفعت، في تصريحات خاصة، أن محافظة أسيوط كانت تتميز بزراعة الذرة الرفيعة خلال فترة الصيف، وبعد ذلك تطور الأمر وبدأت في زراعة الذرة الشامية، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة تبلغ نحو 208 ألف فدان بينما مساحة الذرة الشامية تبلغ نحو 92 ألف فدان من الذرة الصفراء والبيضاء.

ونوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أن لم يتسلم محصول الذرة هذا العام بعد تطوير منظومة الخبز ومنع إضافة الذرة الشامية على القمح خلال عملية الطحن.

وفي السياق ذاته، ذكر وكيل الوزارة أن المديرية تقوم بحقول إرشادية للمزارعين مجانًا لتوعية بالاستفادة من مخلفات الذرة وإنتاج أعلاف للحيوانات والحفاظ على البيئة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن الحقول الإرشادية منتشرة في جميع قرى المحافظة لتوعية المزارعين بالاستفادة من مخلفات الذرة وإنتاج علف حيواني منها، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المخلفات عن طريق إضافة مادة المولاس ويوريا ويتم كمرها 45 يومًا حتى تتفاعل البكتيريا وتتحول إلى بروتين ترتفع به القيمة الغذائية ويتم استخدامه كعلف للحيوانات، وبهذه التجربة يتم القضاء على التلوث البيئي والذي كان ينتج عن طريق حرق هذه المخلفات.

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