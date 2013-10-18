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ميسي جاهز للعودة قبل الكلاسيكو

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ميسي جاهز للعودة قبل الكلاسيكو ميسي جاهز للعودة قبل الكلاسيكو

برشلونة، (إفي): أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة أنه أصبح مستعدا للعب وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في ساقه اليمنى خلال مباراة فريقه مع ألميريا في الليجا في 28 من الشهر الماضي وأبعدته عن الملاعب من وقتها.

وقال ميسي على حسابه بشبكة (إنستجرام) الاجتماعية "مستعد للعودة" بجانب صورة له وهو يركل الكرة بساقه اليسرى، بحسب ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

وفي حال تقررت عودة ميسي للعب، فإنه سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه أوساسونا بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني غدا السبت، كما سيشارك في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الليجا، الذي يستضيفه ملعب كامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري.

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