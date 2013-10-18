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ألمانيا تربط لوف حتى نهاية يورو 2016

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ألمانيا تربط لوف حتى نهاية يورو 2016 ألمانيا تربط لوف حتى نهاية يورو 2016

برلين (إفي): جدد الاتحاد الألماني لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف حتى 31 يوليو عام 2016 ، أي نهاية كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في فرنسا.

وأعلن عن تجديد التعاقد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجانج نيرسباخ، الذي أكد على أن الرغبة في استمرار العمل مع لوف كانت واضحة منذ وقت طويل، موضحا "إننا على اقتناع بعمله".

وكشف نيرسباخ كذلك أن المدرب المساعد هانسي فليك من المقرر أن يتولى منصب المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم عقب مونديال البرازيل 2014.

ومن جانبه أعرب لوف عن امتنانه لثقة الفريق والاتحاد الألماني به، مبينا أنه يرى تجديد تعاقده كتعبير عن التقدير لما يقوم به من عمل.

وصرح "تطور هذا الفريق لم ينته بعد، لا تزال هناك قوة بصدد التفجر، ولهذا نرغب في مواصلة الطريق الذي سرنا به".

وتولى لوف منصب مدرب الألماني عقب مونديال 2006 خلفا ليورجن كلنسمان، الذي كان الأول مساعدا له.

ومنذ ذلك الحين لم تخسر ألمانيا سوى ثلاث مباريات رسمية، اثنتان منها أمام إسبانيا، في نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 2008 ونصف نهائي مونديال 2010 ، أما المباراة الثالثة فكانت ضد إيطاليا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 2012.

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