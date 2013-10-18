Kardashian تنشر صورة فاضحة ومتابعيها يهاجمونها

لوس أنجلوس ـ سيدتي نت

نشرت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصّة على "تويتر" ، بدت فيها شبه عارية، وهي في ملابس سباحة.

وقد ظهرت Kim في الصورة بملابس سباحة بيضاء فاضحة جداً، للمرة الأولى بعد إنجابها ابنتها "North West".

ويعود نشر هذه الصورة إلى رغبة Kim في إظهار جسدها بعد الإنجاب، وإبراز نتائج الحمية التي اتبعتها للتخلص من الوزن الزائد.

ومن اللافت أنّ حبيب Kim، مغني الراب kanye West، أعاد نشر الصورة، وكتب "أنا متوجّه إلى المنزل فوراً".

وبالرغم من إثارة الصورة إلاّ أنّ النجمة السمراء تعرضت لهجوم شرس من قبل متابعيها على "توتير"، حيث طلب منها المغردون أن ترتدي سروالاً، وألا تظهر خلفيتها، لأنّها أصبحت أمّاً؛ وهذا الأمر غير مسموح.