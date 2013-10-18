هل ندم محمود حميدة على تعاونه مع سمية الخشاب؟

أعرب الفنّان محمود حميدة عن سعادته بفيلم "يوم للستات"، الذي سيبدأ تصويره قريباً بمشاركة الفنانة إلهام شاهين، موضحاً أنّ العمل ينصف المرأة ويعطيها حقها الذي يحاول الرجل أن يسلبه منها.

حميدة أشار خلال لقائه في برنامج "عرض خاص" على قناة "المحور"، أنّه يحترم المرأة ويقدّرها لأنّ كل شيء في الحياة مرتبط بها، لذا يحاول إنصافها في هذا الفيلم.

ولدى سؤال مقدمة البرنامج عن مسلسل "ميراث الريح" وتأكيدها أنّ المسلسل أحدث علامة مع الجمهور، قال حميدة "من قال أنه أحدث علامة؟ أنا أفضّل عدم الحديث عن هذا العمل نهائياً"، ما يطرح السؤال، هل ندم حميدة على مشاركته في هذا المسلسل الذي جمعه بسمية الخشاب؟