وزير الإعلام اللبنانى يستنكر خطف مراسلين صحفيين بشمال سوريا

استنكر وزير الإعلام اللبنانى، وليد الداعوق، خطف المراسلين الصحفيين الأجانب، لاسيما المصور اللبنانى فى قناة "سكاى نيوز" سمير كساب مع زميل له موريتانى الجنسية فى شمال سوريا أثناء تأديتهما واجبهما الإعلامى.

وأدان وليد الداعوق مبدأ الخطف الذى يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة العمل وبسرعة لإطلاق سراح جميع المختطفين مهما كانت جنسياتهم، بما فيهم المصور كساب وزميله، لاسيما أنهما كانا يقومان بواجبهما الوظيفى ولا دخل لهما بكل ما يجرى من أحداث أليمة فى سوريا.

وطالب الداعوق بالتدخل لدى الجهة الخاطفة من أجل الإفراج عنهما دون قيد أو شرط، داعيا إلى تكثيف الاتصالات لكشف مصير كساب ورفيقه والدفع باتجاه إطلاقهما فى أقصى سرعة ممكنة.

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